“Venite in vacanza qui, al Nord c’è il Coronavirus”: bufera sullo spot dei Comuni della Locride



Polemiche dopo la pubblicazione in rete di un video realizzato dall’agenzia di Klaus Davi per promuovere il turismo nei comuni della Locride, in Calabria: “Venite in vacanza da noi, il Nord è inquinato e c’è il rischio di ammalarsi di Coronavirus”. Ira di Anci Veneto: “Vergogna. Questa campagna pubblicitaria non ha il minimo rispetto di quando successo al Nord in questi mesi “.

