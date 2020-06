Viaggi in aereo, perché non si può più portare il bagaglio a mano a bordo



Dal 26 giugno non è più possibile portare in aereo, sui voli pieni e in cui non può essere rispettato il distanziamento sociale, i bagagli a mano. Viene vietato l’utilizzo delle cappelliere, ma sarà possibile imbarcare il bagaglio in stiva senza costi aggiuntivi. Sarà consentito portare a bordo solamente delle piccole borse da porre sotto il sedile.

Continua a leggere



Dal 26 giugno non è più possibile portare in aereo, sui voli pieni e in cui non può essere rispettato il distanziamento sociale, i bagagli a mano. Viene vietato l’utilizzo delle cappelliere, ma sarà possibile imbarcare il bagaglio in stiva senza costi aggiuntivi. Sarà consentito portare a bordo solamente delle piccole borse da porre sotto il sedile.

Continua a leggere

Continua a leggere