50 anni fa le nozze Al Bano e Romina Power, lei: “Senza di lui non avrei fatto la cantante”



Il 26 luglio del 1970 i due cantanti si univano in matrimonio consacrando una delle coppie più amate della musica (e del gossip) d’Italia. Ora non sono più sposati ma continuano a essere uniti sul palcoscenico. A 50 anni da allora, la Power ammette: “Se non lo avessi incontrato avrei continuato a recitare”.

