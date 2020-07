“A proposito di niente”, così Alessia Marcuzzi smentisce il flirt con Stefano De Martino



Alessia Marcuzzi prende in prestito il titolo dell’autobiografia di Woody Allen per smentire il gossip circa la presunta relazione extra coniugale con Stefano De Martino, ex marito di Belén Rodriguez. “A proposito di niente” è la frase scelta dalla conduttrice che commenta la vicenda a qualche ora dal momento in cui era stata smentita dal conduttore di Made in Sud. Poi in una storia posta l’immagine di un tritacarne, abbinata a un’emoticon che suggerisce perfettamente la sua posizione sul tema.

