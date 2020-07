A Taranto chicchi di grandine “grossi come albicocche”: distrutti i raccolti di un anno



Un temporale si è abbattuto sulla provincia di Taranto, con una grandinata e chicchi “grossi come albicocche”, come scrive Coldiretti Puglia. Che denuncia, allo stesso tempo, i gravissimi danni per i raccolti e per l’agricoltura della provincia: “È andato perduto un anno di lavoro” con la distruzione dei raccolti.

