Aggiornamenti sulla pandemia di Coronavirus, tornano a salire i contagi: 234 nelle ultime 24 ore, 9 i morti



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, domenica 12 luglio. Secondo i dati dell’ultimo bollettino i nuovi casi di infezione da Covid-19 in Italia sono stati 234, in aumento rispetto a ieri. Si sono inoltre registrati 9 decessi. Il numero di casi nel mondo si avvicina ai 13 milioni. Negli Stati Uniti, il Paese più colpito dal Coronavirus, c’è stato un nuovo record di contagi in un solo giorno: 66.528. Record negativo anche in Florida, con oltre 15mila casi. Trump indossa la mascherina in pubblico per la prima volta. Aumentano i contagi tra gli under-18 e si abbassa l’età media delle persone colpite.

Continua a leggere



Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, domenica 12 luglio. Secondo i dati dell’ultimo bollettino i nuovi casi di infezione da Covid-19 in Italia sono stati 234, in aumento rispetto a ieri. Si sono inoltre registrati 9 decessi. Il numero di casi nel mondo si avvicina ai 13 milioni. Negli Stati Uniti, il Paese più colpito dal Coronavirus, c’è stato un nuovo record di contagi in un solo giorno: 66.528. Record negativo anche in Florida, con oltre 15mila casi. Trump indossa la mascherina in pubblico per la prima volta. Aumentano i contagi tra gli under-18 e si abbassa l’età media delle persone colpite.

Continua a leggere

Continua a leggere