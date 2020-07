Alessandro Basciano da Uomini e Donne a Temptation: “Mi sono sbloccato, ho ripreso la mia emotività”



Alessandro Basciano è uno dei protagonisti dell’attuale edizione di Temptation Island, dove è stato particolarmente vicino alla romana Valeria Liberati. Reduce da una precedente esperienza a Uomini e Donne, come corteggiatore di Giulia Quattrociocche, il trentenne ha dichiarato in una recente intervista che l’esperienza con il dating show di Canale 5 è stata fondamentale per riprendere contatto con la sua emotività.

