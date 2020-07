Alessandro Graziani: “Problemi tra Giovanna Abate e Sammy Hassan nati in fretta, vorrei chiamarla”



Non si sa ancora che cosa ne sia stato della storia tra Giovanna Abate e Sammy Hassan ma anche Alessandro Abate, ex corteggiatore della tronista, ha compreso che qualcosa tra i due non è andato per il verso giusto ad appena pochi giorni dalla scelta. Per questo, ammette, sarebbe tentato di farsi avanti: “Penso non fossero compatibili ma non mi aspettavo nascessero problemi così in fretta”.

