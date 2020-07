Alessia Marcuzzi in barca con il marito, il gossip con Stefano De Martino li ha riavvicinati



Alessia Marcuzzi è in vacanza a Positano insieme al marito Paolo Calabresi Marconi e ai figli Mia e Tommaso. Il gossip con Stefano De Martino ha riavvicinato la conduttrice all’ex marito proprio nel periodo in cui si parlava di crisi. L’ultimo video postato dalla conduttrice su Instagram dimostra che le voci circa il tradimento con l’ex marito di Belén Rodriguez non li avrebbero scalfiti.

Continua a leggere



Alessia Marcuzzi è in vacanza a Positano insieme al marito Paolo Calabresi Marconi e ai figli Mia e Tommaso. Il gossip con Stefano De Martino ha riavvicinato la conduttrice all’ex marito proprio nel periodo in cui si parlava di crisi. L’ultimo video postato dalla conduttrice su Instagram dimostra che le voci circa il tradimento con l’ex marito di Belén Rodriguez non li avrebbero scalfiti.

Continua a leggere

Continua a leggere