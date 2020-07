All’ARENA MILANO EST ancora stand up comedy. Il 16 luglio Filippo Giardina porta le sue Formiche

Sul palco del nuovo polo multiculturale targato Teatro Martinitt, per i giovedì dedicati alla stand up comedy, ecco esibirsi quella che è considerato la figura di riferimento del genere in Italia. Celebre per aver fondato nel 2009 il collettivo Satiriasi Stand Up, porta in scena l’ultimo tra i suoi famosi monologhi satirici.

Sfacciato, irriverente, sagace e sincero. Nell’estate sotto le stelle targata Teatro Martinitt, ecco arrivare il 16 luglio Filippo Giardina, pioniere della stand up comedy italiana. Al pubblico della nuova Arena Milano Est offrirà l’ultimo in ordine di apparizione dei suoi celebri monologhi satirici: Formiche. Il nono di una serie di successi, lo spettacolo sta registrando il sold out in giro per l’Italia. Alla stregua di un Nietzsche 2.0, l’artista demolisce i capisaldi della cultura e della società contemporanee. In punta di coltello, con la sua dialettica corrosiva, tagliente e brillante, seziona i grandi temi d’attualità di ieri e di oggi: quelli che fanno discutere, quelli che dividono, quelli che infiammano gli animi, insomma. Da Giulio Andreotti a Leo Ferragni, passando per migranti, omosessuali, donne, nani e stragi di Stato, Giardina sovverte miti e tabù odierni, mediante un approccio cinico e sarcastico, che suscita risate si, ma anche riflessioni e nuove consapevolezze. Scevro da censure, il suo linguaggio è diretto, sferzante, crudo e immediato e colpisce nel segno, tutto e tutti.

ATTENZIONE: Vista la crudezza del linguaggio, lo spettacolo è riservato a un pubblico adulto (maggiori di 18 anni).

L’ARENA MILANO EST in pillole (e in sicurezza)

2500 metri quadrati a disposizione

1 palco esterno da 110 metri quadrati

1 palco interno da 85 metri quadrati

800 posti a sedere (ridotti a 400 per norme anti-Covid)

1 schermo esterno 14x6m

1 sala interna da 430 posti (ridotti a 180 per norme anti-Covid), in caso di pioggia

6 toilette a uso esclusivo

A partire dalle 19.30, tutte le sere anche food truck con stuzzicherie e bevande.

Tutte le attività nella nuova Arena saranno svolte nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza previste dai disciplinari anti-Covid. Il ritiro dei biglietti, che si consiglia di acquistare in anticipo, è consentito rigorosamente entro le ore 21, per evitare assembramenti.

TEATRO/CINEMA MARTINITT

Via Pitteri 58, Milano.

Telefono 02/36580010, info@teatromartinitt.it, www.teatromartinitt.it e www.arenamilanoest.it.

Orari biglietteria: dal lunedì alla domenica 10-20.

Costi: cinema 7 euro intero e 5 euro ridotto (over 65 e under 26); cabaret 20 euro intero e 16 euro ridotto (over 65 e under 26).

Per evitare assembramenti è consigliato l’acquisto anticipato dei biglietti e il ritiro è comunque fissato rigorosamente entro le 21.

