Allerta legionella ad Aviano, 8 persone in ospedale con febbre e tosse: “Non fate la doccia”



Focolaio di legionella ad Aviano, in Friuli Venezia Giulia, dove almeno 8 persone sono state ricoverate all’ospedale di Pordenone con febbre, tosse e difficoltà respiratorie. Secondo le autorità non si può parlare di emergenza ma si consiglia di non fare la doccia. I soggetti ricoverati appartengono a diversi nuclei familiari, tutti residenti nella zona di Castello. Il sindaco Ilario De Marco: “La situazione è circoscritta”.

