Allerta per nuovo focolaio di Coronavirus in Sicilia dopo un matrimonio: 90 invitati in quarantena



Nel comune di Nicosia, nell’Ennese, 90 persone sono finite in quarantena dopo aver partecipato ad un matrimonio lo scorso sabato 25 luglio. Uno degli invitati è infatti risultato positivo dopo aver manifestato i sintomi tipici dell’infezione una volta tornato in Germania, dove vive e lavora, all’inizio della settimana. Una sua congiunta è risultata contagiata ed è stata ricoverata a Catania.

