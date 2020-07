Amazon assume, 1600 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato in Italia nel 2020



Amazon è pronta a offrire altri 1600 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato entro la fine di quest’anno. Le nuove opportunità di lavoro in Amazon riguarderanno in parte anche i Centri di Sviluppo di Torino e Asti, il Servizio Clienti di Cagliari e la sede centrale al Centro Direzionale di Milano oltre ovviamente i centri di distribuzione, i depositi di smistamento e i magazzini sparsi per il Paese.

