Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, il loro amore itinerante si ferma a Montecarlo



Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono ritrovati alla fine e lo hanno fatto per le vacanze. I due sono una coppia itinerante, come li ha definiti la stessa conduttrice nei mesi scorsi, durante un’intervista con Maurizio Costanzo, ma si sono ritrovati per passare un weekend al mare e per passare l’estate assieme.

Continua a leggere



Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono ritrovati alla fine e lo hanno fatto per le vacanze. I due sono una coppia itinerante, come li ha definiti la stessa conduttrice nei mesi scorsi, durante un’intervista con Maurizio Costanzo, ma si sono ritrovati per passare un weekend al mare e per passare l’estate assieme.

Continua a leggere

Continua a leggere