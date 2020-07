Andrea Damante, critiche dopo la serata in discoteca che viola le norme anti-Covid: chiuso il locale



Andrea Damante ha pubblicato sui social video e foto di una serata in una discoteca ad Alba Adriatica. Il post del dj è stato sommerso dalle critiche di chi notava che gli avventori del locale erano ammassati l’uno sull’altro e non rispettavano le norme anti-Covid. A seguito di un controllo, è stata disposta la chiusura del locale per 5 giorni.

