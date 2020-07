Andria, la denuncia: “Mia madre 71enne costretta a stare un giorno intero nella tenda sotto il sole”



L’attesa dalle 9 alle 22.30 per una paziente già debilitata all’ospedale Bonomo, senza poter neppure andare in bagno. Il racconto della figlia indignata: “É vergognoso, per noi è stata un’esperienza sconvolgente: abbiamo un ospedale che fa pietà”.

