Andy e le sue due famiglie: “Una senegalese e una vicentina: questo è il mio antidoto al razzismo”



Nata in Italia e cresciuta da una coppia veneta, con i genitori biologici originari del Senegal ma residenti a pochi chilometri, Ndeye Fatou Faye, per tutti Andy, ha scritto un libro dopo un viaggio da sola in Africa, alla ricerca delle proprie radici, dedicato “a tutti gli italiani di seconda generazione come me. L’Italia ha un fortissimo problema di razzismo, ma condividete la vostra cultura, perchè spesso il problema è solo l’ignoranza”

