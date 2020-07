Anna Tatangelo cambia musica e si fa bionda: “Con Gigi D’Alessio? Siamo in ottimi rapporti”



Anna Tatangelo ha vissuto mesi di enorme cambiamento, nella musica, nel look e nella vita privata, come noto. La cantante, infatti, ha appena pubblicato il suo nuovo singolo, Guapo, con Geolier. Ma per lei – che nel frattempo si è fatta bionda – è cambiata anche la vita dopo la separazione da D’Alessio con cui è rimasta in buoni rapporti.

