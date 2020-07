Aperte da oggi le iscrizioni al Test di Medicina 2020: le novità della prova del 3 settembre



Al via da mercoledì 1 luglio le iscrizioni al test di Medicina 2020 per 13.072 posti disponibili: gli aspiranti camici bianchi hanno tempo fino al 23 luglio per completare la procedura sul sito Universitaly. Ecco tutte le novità per poter partecipare alla prova in programma il 3 settembre in tutta Italia.

