Arcelor Mittal, la procura di Genova indaga per truffa sull’utilizzo della cassa integrazione Covid

La Procura di Genova ha aperto un’indagine per truffa ai danni dello Stato sull’utilizzo della cassa-covid da parte di Arcelor Mittal, il gruppo franco indiano che gestisce gli stabilimenti ex Ilva di Taranto, Genova e Novi Ligure. Tutto è partito da un esposto consegnato lo scorso maggio dal segretario della Fiom Bruno Manganaro: l’azienda avrebbe chiesto, durante il lockdown, la cassa integrazione Covid per i dipendenti pur continuando la propria attività.

