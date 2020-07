Argentiera, cade dalla scogliera e fa un volo di 20 metri: morta sul colpo, andava in spiaggia



Tragico epilogo per una donna originaria di Palmadula precipitata dalla scogliera a Porto Palmas mentre scendeva nella spiaggia La Frana in località Argentiera. Sul posto oltre all’ambulanza del 118 anche l’elicottero dei vigili del fuoco, ma per la 57enne non c’è stato nulla da fare.

Continua a leggere



Tragico epilogo per una donna originaria di Palmadula precipitata dalla scogliera a Porto Palmas mentre scendeva nella spiaggia La Frana in località Argentiera. Sul posto oltre all’ambulanza del 118 anche l’elicottero dei vigili del fuoco, ma per la 57enne non c’è stato nulla da fare.

Continua a leggere

Continua a leggere