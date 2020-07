Arisa: “Ho ceduto a un ritocchino e me ne pento, non cambiamo per piacere a Instagram”



Arisa si confida sulle pagine del settimanale Oggi e rivela di essersi pentita del ritocchino alle labbra al quale si era sottoposta l’anno scorso. Oggi, l’artista genovese vuole dare una nuova immagine di sé, spontanea e sincera, provando ad abbattere il culto dell’apparenza: “Se tornassi indietro non lo farei più”. In ballo per lei ci sono anche tanti nuovi progetti musicale: dal primo tour dopo il Coronavirus, al nuovo singolo “ricominciare ancora”, per la prima volta auto prodotto dalla sua etichetta personale.

