Arriva il dpcm del 14 luglio: quali divieti e restrizioni restano in vigore con le nuove regole

Limitazioni e divieti confermati, più controlli e sanzioni più aspre: il nuovo dpcm che verrà varato entro il 14 luglio dovrebbe confermare le misure restrittive attualmente in vigore. Non si cambia, quindi, in tema di mascherine, arrivi dall’estero e chiusura delle discoteche non all’aperto. Mentre più attenzione dovrebbe essere dedicata ai controlli per evitare assembramenti.

