Arzachena, mamma di tre bimbi pestata a morte: 21 anni agli assassini



Ventun anni agli uomini che pestarono a morte nel bagno di casa, in Gallura, la giovane Zeneb Badir, mamma di tre bimbi morta il 23 luglio 2018, per i gravissimi traumi del riportati. Il verdetto per i due imputati di 40 e 36 anni è arrivato oggi dalla Corte d’assise di Sassari. L’accusa aveva chiesto l’ergastolo.

