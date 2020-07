Aurora Ramazzotti e la foto con i brufoli: “La perfezione non esiste”, mamma Michelle: “Bellissima”



Aurora Ramazzotti non è mai stata una delle tante ‘figlie di’ senza un pensiero o un’opinione. Anche stavolta si è distinta nella lunga lista di giovani influencer che sui social saltellano da uno scatto all’altro alla ricerca del filtro perfetto e ha voluto mostrarsi al naturale, con la pelle acneica: “Visto che ne ho la possibilità, sfrutterò questa stessa piattaforma che sa di perfezione per ricordarci che la perfezione non solo non esiste, ma non è neanche bella. Siamo belli noi, con le nostre cicatrici”. E mamma Michelle Hunziker è corsa subito nei commenti ad appoggiarla.

