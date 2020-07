Baby George compie 7 anni, la foto di mamma Kate Middleton



Baby George compie sette anni. Il primogenito di William e Kate già si trova a dover spegnere sette candeline e la sua nascita sembra, invece, un ricordo così vicino. Quest’anno la famiglia reale non potrà spostarsi dall’Inghilterra, come era solita fare negli anni scorsi, a causa della pandemia. Lo stesso motivo per il quale, poi, dall’inizio di quest’anno le apparizioni del principino sono state molto più rare, per fortuna ci pensa mamma Kate ad immortalare il sorriso del suo bambino e condividerlo con il mondo.

