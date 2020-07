Bambini amputati e seviziati in diretta nel dark web: 17enni ordinavano le torture a pagamento



Pagavano in criptovalute per accedere nel deep web e qui assistevano a violenze sessuali e torture praticate in diretta da adulti su minori, interagendo con i protagonisti delle stesse violenze e richiedendo sevizie sui bambini. È l’orrore accertato dai carabinieri di Siena che hanno rintracciato due 17enni, un ragazzo e una ragazza residenti in Piemonte e denunciati per pedopornografia e istigazione a delinquere.

