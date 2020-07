Barbara d’Urso a cena con l’assistente Angelica, poi 4 giovani uomini le scortano per strada



Il settimanale Chi ha fotografato Barbara d’Urso che, all’uscita di un noto ristorante a Milano, cammina per strada insieme alla storica assistente Angelica e a 4 giovani uomini che le hanno accompagnate per un tratto di strada. Barbara è ufficialmente in ferie ma non ha ancora lasciato Milano per spostarsi verso un luogo di mare e godersi le vacanze estive.

Continua a leggere



Il settimanale Chi ha fotografato Barbara d’Urso che, all’uscita di un noto ristorante a Milano, cammina per strada insieme alla storica assistente Angelica e a 4 giovani uomini che le hanno accompagnate per un tratto di strada. Barbara è ufficialmente in ferie ma non ha ancora lasciato Milano per spostarsi verso un luogo di mare e godersi le vacanze estive.

Continua a leggere

Continua a leggere