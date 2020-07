Bari, neonato abbandonato in una culla davanti ad una chiesa: ricoverato, caccia ai genitori



Un neonato, dall’età precisa ancora ignota, è stato trovato fuori alla chiesa San Giovanni Battista nel quartiere Poggiofranco di Bari dal parroco che ha allertato le forze dell’ordine. Il piccolo, abbandonato in una termoculla, è stato ricoverato in ospedale, dove versa in buone condizioni. Sul caso indagano i carabinieri.

