Belén Rodriguez fa il verso a Stefano De Martino: “Quando mi innamorerò ve lo farò sapere”



Nel giorno in cui è stata diffusa la foto del bacio tra Belén Rodriguez e Gianmaria Antinolfi, la showgirl argentina si difende dal gossip facendo il verso a Stefano De Martino. In un video pubblicato nelle Instagram Stories, Belén esclama: “Quando mi innamorerò ve lo farò sapere”, proprio come ha detto il suo ex compagno mentre smentiva l’indiscrezione sulla presunta relazione con Alessia Marcuzzi.

