Belen Rodriguez sul gossip De Martino-Marcuzzi: “Tutto inventato, bellissimo rapporto con Alessia”



La showgirl interviene per la prima volta a commentare in prima persona il gossip che ha parlato di una relazione clandestina tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, scoperta casualmente da Belen tramite il tablet di lui. Non ci sarebbe nulla di vero, dice la Rodriguez, che pensa ad azioni legali contro i media: “Tutto assurdo e di cattivo gusto”

