Bimba di sei anni si perde al confine sloveno: ricerche con elicottero in corso



Allarme per una bambina scomparsa. Una bimba di sei anni si è smarrita nella zona di confine tra Italia e Slovenia, nella zona di San Servolo, mentre si trovava con la mamma e il papà, forse fermati per un controllo. Ricerche in corso da parte di Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Trieste.

Continua a leggere



Allarme per una bambina scomparsa. Una bimba di sei anni si è smarrita nella zona di confine tra Italia e Slovenia, nella zona di San Servolo, mentre si trovava con la mamma e il papà, forse fermati per un controllo. Ricerche in corso da parte di Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Trieste.

Continua a leggere

Continua a leggere