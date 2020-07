Bimba morsa da pipistrello in Toscana, la cura arriva da Foggia: unica struttura ad avere antidoto



Il caso si riferisce ad una bambina svedese di sette anni in vacanza in Toscana con la propria famiglia, morsa da un pipistrello. L’ospedale pugliese, dopo una ricerca in banca dati, è risultato l’unico che aveva a disposizione immediatamente l’antidoto.

