Bobby Brown ricorda Bobbi Kristina a 5 anni dalla sua morte: “Sei nel mio cuore ogni giorno”



Bobby Brown ha ricordato Bobby Kristina, sua figlia defunta, cinque anni dopo la sua morte. Un post su Instagram che la ritrae da bambina, quando ancora non sapeva che il suo triste destino l’avrebbe condotta alla morte a soli 22 anni per un mix letale di droghe e farmaci, nel quale ha scritto: “”Non c’è modo di spiegare come mi sento. Mi manchi così tanto bambina mia. Sei nel mio cuore e nella mia mente ogni giorno. Papà ti ama”.

