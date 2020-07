Bollette elettriche poco trasparenti e incomprensibili: la denuncia sui costi occulti in fattura



Le bollette dell’energia elettrica sono spesso poco trasparenti e incomprensibili per gli utenti: a denunciarlo è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in audizione in commissione al Senato. Il problema principale, secondo l’Antitrust, è quello dei cosiddetti costi occulti che vengono inseriti nelle fatture.

Continua a leggere



Le bollette dell’energia elettrica sono spesso poco trasparenti e incomprensibili per gli utenti: a denunciarlo è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in audizione in commissione al Senato. Il problema principale, secondo l’Antitrust, è quello dei cosiddetti costi occulti che vengono inseriti nelle fatture.

Continua a leggere

Continua a leggere