Bologna, ai domiciliari per tentato omicidio picchia la moglie mentre cucina. Arrestato



I Carabinieri della Stazione di Crevalcore hanno tratto in arresto un uomo marocchino di quarant’anni per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’uomo ha aggredito la moglie, che è andata a chiedere aiuto ai carabinieri.

