Bologna, donna muore tra le fiamme nel letto di casa sua: sconosciute le cause del rogo



Era il giorno del suo compleanno. Per cause che sono ora oggetto di accertamento una donna di circa 45-50 anni è morta questa mattina nel rogo della sua abitazione in via Sant’Isaia 76 a Bologna. L’incendio è scoppiato intorno alle 9 e 45 poco dopo che alcuni testimoni avevano visto in strada la vittima.

