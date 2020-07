Bologna, morto di infarto Paolo Giovagnoli, pm che indagò su Marco Biagi e Pantani



È morto la scorsa notte il procuratore capo di Modena Paolo Giovagnoli. Aveva 69 anni e nei giorni scorsi era stato trasferito all’ospedale Sant’Orsola di Bologna da Savigliano (Cuneo), dove era stato trasportato in eliambulanza in seguito a un arresto cardiaco, avvenuto sabato scorso mentre faceva un’escursione in Piemonte.

