Bomba d’acqua a Palermo, il giallo dei dispersi. Il comune: “Nessuna vittima confermata”



Due persone sarebbero rimaste intrappolate in macchina in un sottopassaggio della città, ma per ora non ci sono conferme sulle vittime. Due bambini ricoverati in ipotermia. Polemiche sulla Protezione civile che aveva diramato un allerta ‘verde’ di “generica vigilanza”. E mentre Salvini spara a zero, il sindaco Orlando si difende: : “Pioggia più violenta dal 1790, con l’allerta i rischi sarebbero stati mitigati, ma quanto avvenuto non era prevedibile da nessuno”.

