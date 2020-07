Botte alla moglie davanti alla figlioletta, poi si dà alla fuga: denunciato



Botte alla moglie davanti alla figlia minorenne. I carabinieri di Pisa che hanno denunciato un 40enne per maltrattamenti in famiglia e lesioni dopo che aveva aggredito la moglie procurandole un trauma cranico, una costola lussata e lesioni al naso. Dopo l’aggressione l’uomo si è dato alla fuga. Non era la prima molta che usava violenza sulla moglie davanti alla bambina.

