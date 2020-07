Britney Spears non si presenta in tribunale, slitta l’udienza sulla tutela legale del padre



Nella giornata di mercoledì 22 luglio, Britney Spears era chiamata a comparire, in videoconferenza, davanti ai giudici del tribunale di Los Angeles. Al centro del processo in corso, c’è la discussa tutela legale che il padre della pop star, Jamie Spears, esercita su di lei dal 2008 e che vorrebbe prolungare. Britney però non si è presentata e si è giustificata dicendo di avere avuto problemi di connessione ad internet. Decine di fan nel frattempo assistevano fuori dalla Corte manifestando con cartelli e mascherine dalla scritta “Free Britney”.

