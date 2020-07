Cadavere riaffiora dal mare: scioccante ritrovamento sulla spiaggia in Sardegna



Scioccante ritrovamento in mare a Quartu, in Sardegna. Un corpo senza vita è stato ritrovato in mare al Poetto. Il cadavere è stato avvistato all’altezza del McDonald’s. Sarà l’autopsia, disposta dall’autorità giudiziaria, a fare luce sulle cause della morte. Per il momento, fanno sapere gli investigatori, nessuna ipotesi è esclusa, neanche quella del delitto.

Continua a leggere



Scioccante ritrovamento in mare a Quartu, in Sardegna. Un corpo senza vita è stato ritrovato in mare al Poetto. Il cadavere è stato avvistato all’altezza del McDonald’s. Sarà l’autopsia, disposta dall’autorità giudiziaria, a fare luce sulle cause della morte. Per il momento, fanno sapere gli investigatori, nessuna ipotesi è esclusa, neanche quella del delitto.

Continua a leggere

Continua a leggere