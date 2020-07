Caltanissetta, 11enne rischia di annegare: in ospedale in gravi condizioni



La ragazzina è stata salvata in extremis e trasportata in ospedale dove ora è ricoverata in condizioni gravi. L’episodio nella mattinata di oggi, mercoledì 8 luglio, sulle coste di Marina di Butera in provincia di Caltanissetta. La ragazzina è stata intubata da Medici e infermieri e trasportata d’urgenza all’ospedale di Catania.

Continua a leggere



La ragazzina è stata salvata in extremis e trasportata in ospedale dove ora è ricoverata in condizioni gravi. L’episodio nella mattinata di oggi, mercoledì 8 luglio, sulle coste di Marina di Butera in provincia di Caltanissetta. La ragazzina è stata intubata da Medici e infermieri e trasportata d’urgenza all’ospedale di Catania.

Continua a leggere

Continua a leggere