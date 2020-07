Carabinieri Piacenza, parla l’uomo che ha denunciato: “Montella mi ha spaccato il naso due volte”



Hamza Lyamani, ragazzo marocchino di 26 anni che per primo ha raccontato quello che accadeva nella caserma Levante, racconta: “Mi hanno spaccato il naso due volte, in caserma. Un giorno mi dissero ‘se vai a dire ancora cose in giro (parlavo con gli altri informatori ai quali dicevo le mie perplessità) o ti mettiamo la droga in tasca e vai in carcere o ti buttiamo nel Po in una valigia’”.

Continua a leggere



Hamza Lyamani, ragazzo marocchino di 26 anni che per primo ha raccontato quello che accadeva nella caserma Levante, racconta: “Mi hanno spaccato il naso due volte, in caserma. Un giorno mi dissero ‘se vai a dire ancora cose in giro (parlavo con gli altri informatori ai quali dicevo le mie perplessità) o ti mettiamo la droga in tasca e vai in carcere o ti buttiamo nel Po in una valigia’”.

Continua a leggere

Continua a leggere