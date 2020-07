Carica istituzionale per la figlia di Milly Carlucci, a 32 anni prima presidentessa di Ance Lazio



Angelica Krystle Donati, già Ceo di Donati Immobiliare Group e figlia di Milly Carlucci, conquista a soli 32 anni la carica di presidentessa regionale di Ance Lazio Giovani. È la prima donna a essere investita di tale ruolo. “Sono onorata di ricoprire questo incarico” ha dichiarato “In un momento storico come quello che stiamo vivendo, è essenziale investire sul futuro delle nostre aziende per far ripartire il Paese”.

