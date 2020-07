Carini, malore durante battuta di pesca subacquea: Giovanni muore davanti agli occhi del figlio



Un uomo di 65 anni, Giovanni Zampardi, è morto dopo essersi immerso in mare, per praticare, secondo una prima ricostruzione, una battuta di pesca subacquea nei pressi di Villagrazia di Carini, nel Palermitano. La vittima avrebbe accusato un malore che gli è risultato fatale. La tragedia davanti agli occhi del figlio, che ha soccorso il padre e lo ha trascinato a riva, ma non è riuscito a salvarlo.

