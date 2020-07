Carlotta, morta in un incidente in Grecia. Si indaga sull’usura delle jeep noleggiate alle ragazze



La polizia di Mykonos, in Grecia, sta indagando anche sullo stato di usura delle due vecchie jeep che erano state noleggiate alla comitiva di otto ragazze italiane protagoniste di un drammatico incidente in cui Carlotta Martellini – una di loro – ha perso la vita. Non è infatti da escludere che tra le cause della tragedia possa esserci stata una manutenzione non ottimale delle vetture.

