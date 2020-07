Castellammare del Golfo, scontro auto-moto: Francesco muore a 21 anni



Incidente mortale a Castellammare del Golfo (Trapani). Un ragazzo di 21 anni, Francesco Caleca, ha perso la vita in seguito allo scontro tra la sua moto e una automobile. Per il giovane non c’è stato nulla da fare nonostante i soccorsi. I ricordi sui social: “Un dolore atroce che si abbatte sulla nostra città e che ci lascia sgomenti”.

