Catania, lancia figlia di 15 mesi contro auto dell’ex amante: le aveva rotto i denti col cucchiaio



I fatti in un comune della provincia di Catania. La 23enne avrebbe problemi di tossicodipendenza e avrebbe minacciato e picchiato anche l’attuale convivente e i suoceri quando gli rifiutavano i soldi per comprare la droga. “L’ammazzo di botte e, se me la penso, una volte per tutte, la prendo e la butto dal balcone” aveva detto in una di queste occasioni, con riferimento alla piccolina.

Continua a leggere



I fatti in un comune della provincia di Catania. La 23enne avrebbe problemi di tossicodipendenza e avrebbe minacciato e picchiato anche l’attuale convivente e i suoceri quando gli rifiutavano i soldi per comprare la droga. “L’ammazzo di botte e, se me la penso, una volte per tutte, la prendo e la butto dal balcone” aveva detto in una di queste occasioni, con riferimento alla piccolina.

Continua a leggere

Continua a leggere