Catanzaro, abusi sessuali su ragazzini della parrocchia: parroco condannato a 13 anni e mezzo



La condanna emessa dal Tribunale di Catanzaro per don Roberto Mastro, ex parroco di Belcastro, accusato di aver abusato sessualmente per lungo tempo di diversi ragazzini che frequentavano la sua parrocchia nella cittadina calabrese. I fatti contestati risalgono al periodo tra il 2007 e il 2010 quando, secondo l’accusa, il parroco avrebbe molestato in oratorio ragazzini tra i 10 e i 14 anni.

